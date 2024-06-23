Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал Китай ограничить поставки в Россию

Китай должен пересмотреть поставки продукции двойного назначения в Россию. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, его слова приводит издание Financial Times.

«Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина - товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», - заявил Хабек.

Он уточнил, что показатели китайско-российской торговли выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. В публикации указали, что вице-канцлер ФРГ рассчитывает на переговоры между Брюсселем и Пекином.

Хабек также предупредил Пекин об экономических последствиях поддержки России. Он указал, что отношения государств испытывают негативное влияние.

Ранее Роберт Хабек прибыл в КНР для переговоров, которые должны были состояться 22 июня. В субботу стало известно об отмене встречи Премьера Госсовета Китая Ли Цян и министра экономики Германии Роберта Хабека. Причиной для принятия решения с китайской стороны стали несовпадающие графики, об этом сообщил Интерфакс.