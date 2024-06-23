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Вице-канцлер ФРГ Хабек призвал Китай ограничить поставки в Россию

Роберт Хабек считает важным ограничить часть поставок продукции двойного назначения из Китая в Россию.
Услада Дубинина 2024-06-23 14:24:36
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Китай должен пересмотреть поставки продукции двойного назначения в Россию. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек, его слова приводит издание Financial Times.

«Конечно, энергоносители составляют значительную его часть, но примерно половина - товары двойного назначения. Технически это товары, которые можно использовать на поле боя, и это должно прекратиться», -  заявил Хабек.

Он уточнил, что показатели китайско-российской торговли выросли на 40% по сравнению с прошлым годом. В публикации указали, что вице-канцлер ФРГ рассчитывает на переговоры между Брюсселем и Пекином. 

Хабек также предупредил Пекин об экономических последствиях поддержки России. Он указал, что отношения государств испытывают негативное влияние.

Ранее Роберт Хабек прибыл в КНР для переговоров, которые должны были состояться 22 июня. В субботу стало известно об отмене встречи Премьера Госсовета Китая Ли Цян и министра экономики Германии Роберта Хабека. Причиной для принятия решения с китайской стороны стали несовпадающие графики, об этом сообщил Интерфакс. 

#Китай #в стране и мире #Германия #ФРГ #Роберт Хабек
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