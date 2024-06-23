В Москве электробус снес столб и перевернулся

В Москве электробус снес столб на Лухмановской улице и перевернулся. «Звезда» публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как дорога усыпана осколками стекла, а рядом с перевернувшимся транспортным средством валяются снесенные дорожные знаки.

«Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута», - сообщили в столичном дептрансе.

Уточняется, что водитель транспортного средства направлялся в парк, пассажиров в салоне не было. В результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что в районе Лухмановской улицы движение автотранспорта не затруднено.