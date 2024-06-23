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В Москве электробус снес столб и перевернулся

Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет.
Глеб Владовский 2024-06-23 12:01:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве электробус снес столб на Лухмановской улице и перевернулся. «Звезда» публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, как дорога усыпана осколками стекла, а рядом с перевернувшимся транспортным средством валяются снесенные дорожные знаки.

«Сегодня около 10:35 на Лухмановской улице, в районе дома 35, произошло ДТП с участием электробуса 792 маршрута», - сообщили в столичном дептрансе.

Уточняется, что водитель транспортного средства направлялся в парк, пассажиров в салоне не было. В результате происшествия никто не пострадал.

В ведомстве отметили, что в районе Лухмановской улицы движение автотранспорта не затруднено.

#Москва #ДТП #наш эксклюзив #электробус #лухмановская улица
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