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В Китае из-за схода оползня пропали без вести восемь человек

В КНР на несколько районов обрушились продолжительные сильные осадки.
Услада Дубинина 2024-06-23 11:09:42
© Фото: Du Yu, XinHua, Globallookpress

В Китае после схода оползня рано утром в воскресенье в провинции Хунань пропали без вести восемь человек, об этом сообщает местное издание «Синьхуа». 

В результате схода горного оползня в сельской местности разрушены четыре дома. Известно об эвакуации жителей в безопасные районы. Специалисты продолжают вести поисково-спасательные работы. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР направил рабочую группу на место происшествия для предоставления инструкций по ликвидации последствий. 

Национальный метеорологический центр КНР предупредили граждан о продолжительных сильных ливнях в нескольких регионах провинции и городе Шанхай. Также метеорологи объявили о возможных опасных явлениях: гроза, шторм и град.

#Китай #в стране и мире #кнр #оползень #пропавшие без вести
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