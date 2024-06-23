В Китае из-за схода оползня пропали без вести восемь человек

В Китае после схода оползня рано утром в воскресенье в провинции Хунань пропали без вести восемь человек, об этом сообщает местное издание «Синьхуа».

В результате схода горного оползня в сельской местности разрушены четыре дома. Известно об эвакуации жителей в безопасные районы. Специалисты продолжают вести поисково-спасательные работы. Государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой КНР направил рабочую группу на место происшествия для предоставления инструкций по ликвидации последствий.

Национальный метеорологический центр КНР предупредили граждан о продолжительных сильных ливнях в нескольких регионах провинции и городе Шанхай. Также метеорологи объявили о возможных опасных явлениях: гроза, шторм и град.