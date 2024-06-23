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В Нижнем Тагиле жительница пыталась прикурить сигарету от Вечного огня

Жительница Нижнего Тагила пыталась прикурить от Вечного огня, не обращая внимания на прохожих.
Услада Дубинина 2024-06-23 12:03:20
© Фото: РИА Новости

Неизвестная пыталась прикурить сигарету от Вечного огня в Нижнем Тагиле, об этом сообщила региональная прокуратура. Ведомство взяло на контроль проведение проверки по факту осквернения символа воинской славы.

«Накануне, 22 июня 2024 года, женщина пыталась прикурить сигарету от Вечного огня на Мемориальном комплексе "Площадь Славы" в Дзержинском районе», - уточняется в сообщении. 

В прокуратуре указали, что женщина не реагировала на замечания прохожих. Сотрудники ведомства устанавливают личность местной жительницы и проводят доследственную проверку. 

Мемориал «Вечный огонь» символизирует память о погибших в годы войны. В Уголовном кодексе Российской Федерации предусмотрена статья 234.4 за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, обелисков или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. За нарушение закона по этой статье предусмотрены наказания в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, а также лишения свободы.

#в стране и мире #Вечный огонь #УК РФ #Гепрокуратура #Нижний Тагил
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