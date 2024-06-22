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Nature: в жидкостях для вейпов обнаружены сотни токсичных веществ

Согласно исследованию, в их создании используется порядка 180 химических соединений.
Глеб Владовский 2024-06-22 09:34:28
© Фото: Sigrid Gombert, imageBROKER, Globallookpress

Жидкости для вейпов содержат огромное количество токсичных веществ, которые могут причинить вред здоровью. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Изначально в состав электронных жидкостей входило всего четыре химических вещества такие как никотин, вода и несколько вариаций пропана. Делалось это с целью обеспечить менее опасное средство доставки первого вещества чем через сигареты или сигары. Более того, вейпы демонстрировали как более безопасную альтернативу табачным изделиям.

Однако, в связи с ростом популярности продукта резко возросло, в них стали добавлять различные ароматизаторы, а это, в свою очередь, сильно увеличило число химсоединений в жидкостях. В настоящее время известно не менее 180 отдельных веществ, используемых в этих продуктах, которые смешиваются в различных количествах для получения товара с определенным вкусом.

Как отмечает издание, несмотря на продолжающиеся споры о пользе и вреде вейпинга, последствия долгосрочного воздействия на здоровье населения, заболеваемость и смертность до сих пор неизвестны.

При этом риски для здоровья, связанные с воздействием канцерогенных химических веществ, содержащихся в табачном дыме, известны, могут пройти десятилетия, прежде чем возникнут клинические проявления болезни.

#в стране и мире #токсичные вещества #вейп #химические соединения
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