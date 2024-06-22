При перестрелке у магазина в Арканзасе погибли трое и ранены 10 человек

Во время перестрелки в американском штате Арканзасе погибли три человека и еще 10 получили ранения. Инцидент произошел около продуктового магазина Mad Butcher в Фордайсе. Среди пострадавших есть двое местных полицейских, которые начали перестреливаться с нарушителем порядка. О ЧП сообщил местный телеканал CBS News.

«Полиция штата Арканзас отреагировала на происшествие у продуктового магазина Mad Butcher в 11:38 утра по местному времени в пятницу (19:38 по московскому времени). По прибытии сотрудники полиции вступили в перестрелку с одиноким подозреваемым», - уточнили журналисты со ссылкой на местные власти.

Уточняется, что нападавшего ранили и взяли под стражу, его жизни ничто не угрожает, добавили в полиции. Другие восемь пострадавших гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести. При этом не уточняется, что послужило мотивом для открытия огня.