В Балашихе несовершеннолетний напал с мачете на двух человек. Его задержали по подозрению в покушении на убийство, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, преступление произошло в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный. Уточняется, что подозреваемый из ревности нанес резаные раны 18-летней девушке и 25-летнему мужчине.

Завершить задуманное, то есть убийство, он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам». Сейчас он задержан, следователи проводят допрос подозреваемого.