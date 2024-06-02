МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Балашихе несовершеннолетний напал с мачете на двух человек

Преступник задержан по подозрению в покушении на двойное убийство.
Анастасия Бобылева 2024-06-02 23:45:12
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Балашихе несовершеннолетний напал с мачете на двух человек. Его задержали по подозрению в покушении на убийство, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем следственного отдела по г. Балашиха ГСУ СК России по Московской области задержан 17-летний подозреваемый в покушении на убийство двух человек (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ)», - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, преступление произошло в подъезде дома в микрорайоне Железнодорожный. Уточняется, что подозреваемый из ревности нанес резаные раны 18-летней девушке и 25-летнему мужчине.

Завершить задуманное, то есть убийство, он не смог «по не зависящим от него обстоятельствам». Сейчас он задержан, следователи проводят допрос подозреваемого.

#в стране и мире #нападение #Покушение на убийство #Балашиха #мачете
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 