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В Калининградской области потушили пожар на рыболовецком судне

Судно загорелось, находясь в сухом доке в городе Светлом.
Анастасия Бобылева 2024-06-22 02:39:02
© Фото: МЧС России © Видео: МЧС России

Рыболовецкое судно загорелось в городе Светлом Калининградской области. Пожар охватил его, когда судно находилось на ремонте в сухом доке. В Telegram-канале МЧС России по Калининградской области сообщили, что спасатели уже потушили огонь.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на судне в Светлом», - говорится в публикации.

Вечером 21 июня стало известно о пожаре на судне, МЧС России показали кадры тушения огня. Его локализовали на площади 180 квадратных метров.

#в стране и мире #пожар #Калининградская область #МЧС России #судно
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