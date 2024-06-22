В Калининградской области потушили пожар на рыболовецком судне

Рыболовецкое судно загорелось в городе Светлом Калининградской области. Пожар охватил его, когда судно находилось на ремонте в сухом доке. В Telegram-канале МЧС России по Калининградской области сообщили, что спасатели уже потушили огонь.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на судне в Светлом», - говорится в публикации.

Вечером 21 июня стало известно о пожаре на судне, МЧС России показали кадры тушения огня. Его локализовали на площади 180 квадратных метров.