МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб

В результате происшествия еще один пилот пострадал.
Ирина Егорова 2024-06-02 22:31:52
© Фото: EZin001, Х © Видео: EZin001, Х

В Португалии во время авиашоу столкнулись два самолета. В результате инцидента пилот из Испании погиб, сообщает JN.  Португальский 37-летний управленец воздушным судном получил ранения. Он доставлен в больницу.

«В результате крушения двух Як-52 возник пожар», - отмечает издание.

Момент столкновения запечатлели зрители мероприятия, посвященного празднованию 72-летия ВВС Португалии.

Сообщается, что самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов. Остальные самолеты, принимающие участие в авиашоу совершили посадку за пределами периметра авиабазы, еще один приземлился в части.

#пожар #авиашоу #Самолет #столкновение #происшествия #Португалия #як-52
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 