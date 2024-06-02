Два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб

В Португалии во время авиашоу столкнулись два самолета. В результате инцидента пилот из Испании погиб, сообщает JN. Португальский 37-летний управленец воздушным судном получил ранения. Он доставлен в больницу.

«В результате крушения двух Як-52 возник пожар», - отмечает издание.

Момент столкновения запечатлели зрители мероприятия, посвященного празднованию 72-летия ВВС Португалии.

Сообщается, что самолеты входят в команду Yakstars, состоящую из португальских и испанских пилотов. Остальные самолеты, принимающие участие в авиашоу совершили посадку за пределами периметра авиабазы, еще один приземлился в части.