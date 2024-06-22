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Богатейшую британскую семью осудили за эксплуатацию прислуги

Члены семьи отнимали у людей паспорта, выдавали зарплату в рупиях и запрещали выходить из дома без разрешения.
Мария Зайцева 2024-06-22 17:54:29
© Фото: Benoit Doppagne, ZUMAPRESS, Globallookpress

Швейцарский уголовный суд приговорил к заключению четырех членов британской семьи Хиндуджа за эксплуатацию своей прислуги. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на британское издание The Telegraph.

78-летнего Пракаша Хиндуджу, его жену, сына и сноху виновными в эксплуатации прислуги и неправомочном предоставлении работы. При этом суд отклонил обвинения в торговле людьми.

Сообщается, что эксплуатации подвергались в основном неграмотные индийцы. Члены семьи отнимали у людей паспорта, выдавали зарплату в рупиях и запрещали выходить из дома без разрешения.

В статье уточняется, что прислуге платили меньше, чем тратили на расходы по содержанию собаки. В год на питомца Хиндуджа тратили больше 8,5 тысячи франков.

Супругам Пракаш и Камала Хиндуджа назначили тюремные сроки по 4,5 года, их сыну Аджай и его жене Намрата по четыре года заключения. Кроме того, семья обязана выплатить компенсацию в размере 850 тысяч швейцарских франков и возместить судебные расходы.

В 2023 году состояние семьи оценивалось в 35 миллиардов фунтов стерлингов.

#в стране и мире #Британия #Швейцария #суд #эксплуатация #тюремное заключение
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