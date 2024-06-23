В войсках РХБЗ объяснили решение МАГАТЭ ездить на ЗАЭС через Украину

Российская сторона неоднократно предлагала МАГАТЭ более безопасные маршруты на Запорожскую атомную электростанцию, однако эксперты отказались от этих предложений. Специалисты продолжают посещать станцию через территорию Украины и линию боевого соприкосновения, несмотря на риски. Об этом «Военной приемке» рассказал официальный представитель войск РХБЗ РФ на ЗАЭС Сергей Мальцев.

«Мы неоднократно предлагали миссию МАГАТЭ направить через территорию Российской Федерации. Но пока ответа не последовало. Миссия передвигается только через пересечение линии фронта - не самый безопасный вариант, мы это постоянно подчеркиваем», - рассказал Мальцев.

МАГАТЭ мотивирует свое решение тем, что считает станцию собственностью Украины - несмотря на то, что на ней нет украинских граждан.

Смотрите выпуск программы «Военная приемка. 7 дней на ЗАЭС. Часть 1» на сайте телеканала «Звезда». Съемочная группа целую неделю провела на ЗАЭС и стали участниками сложнейшей операции по встрече главы МАГАТЭ прямо на линии боевого соприкосновения.