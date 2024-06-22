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Психологи назвали признаки того, что нужно брать отпуск

По словам психолога Кочетовой, отпуск лучше поделить на две части.
Мария Зайцева 2024-06-22 16:01:16
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В отпуск лучше всего уходить каждый год и использовать все дни, которые выделяются по закону. Об этом RT рассказала Юлия Кочетова, кандидат психологических наук, клинический психолог, руководитель магистерской программы «Практическая психология в социальной сфере и образовании» факультета «Психология образования» МГППУ.

По словам эксперта, отпуск лучше всего делить на две части, например неделю зимой и две недели летом. Она посоветовала заранее продумывать план на распределение отпуска и его проведение.

«Безусловно, идеальным вариантом будет отпуск с различными видами деятельности — от активного времяпрепровождения до возможности выспаться и спокойно, неспешно провести время», - заявила Кочетова.

Она отметила, что во время отпуска лучше всего обеспечить себе возможность полностью отключиться от профессиональной деятельности. По ее словам, нужно не просматривать рабочие чаты и почту, стараться не отвечать на звонки, а также обязательно не брать дополнительную работу на время отдыха.

«Одним из признаков переутомления, потребности в отпуске являются постоянные опоздания. Интересно, что многие люди отмечают, что не могут справиться со своими опозданиями, хоть и стараются. Таким образом психика пытается защитить себя от перегрузок», - заявила психолог.

Из других признаков она отметила постоянную усталость, слабость и желание спать. Все это свидетельствует о сильном переутомлении и необходимости отдыхать.

Кочетова также выделила сверхурочную работу при отсутствии досуга и социальной жизни. Она предупредила, что, если жизнь человека состоит только из работы, то это является показателем, что стоит пересмотреть свою нагрузку и выделить время для отдыха.

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба рассказала, что качественный отдых очень важен для человека, его работы и эмоционального состояния. Она отметила, что длина отпуска и количество периодов в году могут быть индивидуальны.

«Здесь работает правило: чем больше напряжения, тем больше требуется времени на восстановление. При этом имеют значение и другие факторы, среди которых тип нервной системы человека, вид работы, какой еще деятельностью, кроме профессиональной, наполнена его жизнь», - отметила эксперт.

Из признаков необходимости отпуска она выделила ощущение, когда человеку не хочется идти на работу и не хочется ее выполнять. При этом нежелание сохраняется на протяжении одной-двух недель.

«Также о том, что пора в отпуск, может говорить чувство раздражения без значимого повода или из-за того, что раньше такой реакции не вызывало. И эта раздражительность тоже может быть не разовой, а практически ежедневной», - заявила Якуба.

Психолог также посоветовала трудоголикам, которым тяжело настроиться на отдых, обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. По ее словам, принудительный отпуск не даст отдохнуть такому человеку, так как он будет тревожиться и переживать.

«Стремление постоянно работать может представлять собой одну из форм зависимости, пусть и социально одобряемую, в отличие от других», - заключила специалист.

Психолог заключила, что со специалистом нужно внимательно изучить природу трудоголизма у человека, понять причины этого состояния, узнать, является ли желание много работать способом бегства от сложностей или это особенность человека, с которой ему комфортно жить.

#в стране и мире #здоровье #отдых #отпуск #психолог
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