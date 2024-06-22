В Москве простились с погибшим в зоне СВО журналистом Цициаги

В Москве прошло прощание с погибшим в зоне СВО журналистом Никитой Цицаги. Ему было 29 лет.
На опубликованных кадрах видно, как с погибшим пришли проститься его коллеги по работе, друзья и близкие.
«Он ухитрялся ночевать в окопах с солдатами или ездить по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину. Не сбегал и делал журналистскую работу», - рассказал журналист Александр Черных.
По словам его одноклассницы Алены Савельевой, он был веселым и смышленым, часто спорил с учителями. В классе его называли «философом», потому что тот любил рассуждать о жизни и всегда искал свой путь.
«Никита всегда говорил правду, ничего не выдумывал, и стал жертвой страшного преступления. Поплатился ни за что», - сказала главный редактор News. ru Ольга Сабурова.
Никита Цициаги погиб 16 июня в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.
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