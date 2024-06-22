В Москве простились с погибшим в зоне СВО журналистом Цициаги

В Москве прошло прощание с погибшим в зоне СВО журналистом Никитой Цицаги. Ему было 29 лет.

На опубликованных кадрах видно, как с погибшим пришли проститься его коллеги по работе, друзья и близкие.

«Он ухитрялся ночевать в окопах с солдатами или ездить по тем направлениям, где буквально перед ним месяц назад дроном взорвали машину. Не сбегал и делал журналистскую работу», - рассказал журналист Александр Черных.

По словам его одноклассницы Алены Савельевой, он был веселым и смышленым, часто спорил с учителями. В классе его называли «философом», потому что тот любил рассуждать о жизни и всегда искал свой путь.

«Никита всегда говорил правду, ничего не выдумывал, и стал жертвой страшного преступления. Поплатился ни за что», - сказала главный редактор News. ru Ольга Сабурова.

Никита Цициаги погиб 16 июня в ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ.