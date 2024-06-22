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В Кировской области пьяный водитель насмерть сбил ребенка

Пьяный водитель наехал на несовершеннолетнего на пешеходном переходе.
Услада Дубинина 2024-06-22 12:06:53
© Фото: Прокуратура Кировской области © Видео: Место происшествия Киров | Первый городской канал Telegram

В Кировской области погиб ребенок под колесами автомобиля, которым управлял пьяный водитель. Об этом сообщила прокуратура региона в Telegram-канале. 

«Произошло дорожно-транспортное происшествие, связанное с наездом легкового автомобиля марки "Audi А6" на пешеходном переходе на 14-летнего подростка. В результате происшествия мальчик погиб», - указано в сообщении.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели несовершеннолетнего ребенка в ДТП в поселке Подосиновец. В прокуратуре Кировской области уточнили, что взяли на контроль расследование уголовного дела. На данный момент проводятся следственные действия.

#в стране и мире #Кировская область #ДТП #Прокуратура #наезд на пешехода
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