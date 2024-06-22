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У Главного храма ВС РФ начался концерт-спектакль «Война не скроена из ситца»

Артисты исполнят песни и зачитают стихи военных лет. Также прозвучат отрывки из писем фронтовиков.
Алексей Курильченко 2024-06-22 22:05:00
© Фото: ТРК «Звезда»

У Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в День памяти и скорби у памятника «Матерям Победителей» начался концерт-спектакль «Война не скроена из ситца». Мероприятие посвящено 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На сцене у мемориала артисты исполнят песни и зачитают стихи военных лет. Также прозвучат отрывки из писем фронтовиков.

 Завершится концерт минутой молчания и возложением цветов у памятника «Матерям Победителей».

Прямую трансляцию концерта смотрите в эфире телеканала «Звезда».

#концерт #Главный храм ВС РФ #Война не скроена из ситца
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