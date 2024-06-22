У Главного храма ВС РФ начался концерт-спектакль «Война не скроена из ситца»

У Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации в День памяти и скорби у памятника «Матерям Победителей» начался концерт-спектакль «Война не скроена из ситца». Мероприятие посвящено 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

На сцене у мемориала артисты исполнят песни и зачитают стихи военных лет. Также прозвучат отрывки из писем фронтовиков.

Завершится концерт минутой молчания и возложением цветов у памятника «Матерям Победителей».

Прямую трансляцию концерта смотрите в эфире телеканала «Звезда».