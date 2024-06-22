Концерт-реквием «Мы этой памяти верны» состоялся в Ржеве

В канун Дня памяти и скорби у Ржевского мемориала Советскому Солдату состоялся концерт-реквием «Мы этой памяти верны», а также открытие уличной фотовыставки, посвященной подвигу Защитников Отечества и истории создания мемориала.

Выставка «Ржевский мемориал Советскому солдату» создана Российским военно-историческим обществом совместно с Музеем Победы. Она состоит из 20 стендов и рассказывает о героизме солдат и офицеров Красной Армии, сражавшихся на Ржевской земле в 1942-1943 годы. На выставке рассказана и история создания мемориала: от инициативы ветеранов Великой Отечественной войны - до ее воплощения. Особый интерес представляют архивные документы, а также результаты Международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

«Выставка небольшая, но очень емкая, очень информативная. Я думаю, что любому посетителю выставки будет интересно их смотреть и узнать, и, может быть, даже открыть для себя какие-то новые факты, - сказал сенатор Российской Федерации, Член Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Рапота.

Один из стендов посвящен генерал-майору авиации в отставке Алексею Никифоровичу Рапоте. За годы войны он совершил более 350 боевых вылетов, из них 200 - в район Ржева. В послевоенные годы вел активную работу в составе организаций ветеранов Великой Отечественной войны, многое сделал для сохранения памяти о Защитниках Отечества. Боевые награды А.Н. Рапоты переданы семьей на хранение в Музейный павильон Ржевского мемориала (филиал Музея Победы).

Как отметил заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам, заместитель Председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко, Ржевский мемориал за четыре года посетило свыше шести миллионов человек.

«Ржевский мемориал создавался как реквием советскому солдату, это памятник солдатскому подвигу. Во время открытия мемориала в 2020 году президент России Владимир Путин назвал потери советских войск в сражениях за Ржевско-Вяземский выступ - более 1 млн. 200 тыс человек. И мы перед ними в неоплатном долгу. Сейчас очень модно стало сносить памятники на Украине, в Европе. Причем сносят ровно те памятники, которые говорят о подвиге Красной Армии и о тех неисчислимых жертвах, которые понесла наша страна. Тем самым пытаются стереть память, уничтожить культурный код нашего народа. Не удастся! Мы памятники строим. Мы помним и чтим наших героев. С момента открытия Ржевский мемориал посетило свыше шести миллионов человек. В ночь на 22 июня мы здесь проводим большую акцию, концерт-реквием. И вот открытие нашей выставки, оно приурочено фактически к этому же. Я думаю, что это событие очень правильное, оно символичное и в хорошем смысле традиционное», - сказал Николай Овсиенко

О главных целях концерта-реквиема рассказала рукводитель Исполкома Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина.

«Основная наша задача, чтобы каждый вспомнил, что 83 года назад жизнь каждого человека изменилась. Тогда не стояло выбора. И сегодня каждый должен понимать, что защита Отечества, защита интересов Родины - это дело каждого гражданина Российской Федерации. И наша задача об этом помнить. Поэтому наш концерт называется – "Мы этой памяти верны!". Сегодня мы вспоминаем всех погибших, чьи имена известны и неизвестны, мы гордимся каждым из них. И каждый из них является для нас примером, мы должны всегда помнить, что мы должны быть достойны этой Памяти», - рассказала Шадрина.

В концерте приняли участие известные исполнители: Заслуженный артист России Сергей Куприк, Заслуженный артист Луганской Народной Республики Сергей Чуйков, участники специальной военной операции Роман Разум, Александр Ванюшкин, актер Игорь Петренко, композитор Алексей Поддубный (Джанго), поэт Владислав Маленко, а также победители творческого конкурса «Мы этой памяти верны» Дмитрий Клычков из Нижегородской области, Марина и Алексей Жидковы из Владимирской области. Почетными гостями стали авторы проекта Ржевского мемориала Советскому солдату, Лауреаты Государственной Премии Российской Федерации: скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин.

Программа завершилась символическим зажжением лампад в память о подвиге тех, кто отдал свои жизни в борьбе с нацизмом.