ПВО сбили ракету «Нептун» в небе над Белгородской областью

Российские военные пресекли попытку украинских националистов совершить террористическую атаку с применением противокорабельной ракеты «Нептун» и беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО одна ракета «Нептун» и три вражеских дрона были уничтожены в небе над территорией Белгородской области.
Атака пресечена примерно с 16.05 до 16.20 по московскому времени, сообщает Минобороны России.
Причем ранее утром ПВО уничтожили в небе Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника самолетного типа.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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