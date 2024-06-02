ПВО сбили ракету «Нептун» в небе над Белгородской областью

Российские военные пресекли попытку украинских националистов совершить террористическую атаку с применением противокорабельной ракеты «Нептун» и беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО одна ракета «Нептун» и три вражеских дрона были уничтожены в небе над территорией Белгородской области.

Атака пресечена примерно с 16.05 до 16.20 по московскому времени, сообщает Минобороны России.

Причем ранее утром ПВО уничтожили в небе Белгородской области реактивный снаряд РСЗО «Ольха» и два беспилотника самолетного типа.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.