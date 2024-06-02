Умер экс-замглавы МИД России Анатолий Потапов

Ушел из жизни дипломат, бывший заместитель Министра иностранных дел и посол России в Болгарии Анатолий Потапов. Об этом в своем Telegram‑аккаунте написала официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Дипломата не стало на 82-ом году жизни.

«В разные периоды жизни он занимал руководящие посты в администрации президента, был заместителем министра иностранных и заместителем министра по делам СНГ, послом в Болгарии», - написала Захарова.

Усопшего она назвала надежным товарищем, хорошим человеком и настоящим профессионалом своего дела, пишет Life.

Прощание с дипломатом запланировано на 4 июня и состоится в траурном зале Центральной клинической больницы.