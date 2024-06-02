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Гробы с «погибшими французами» нашли около Эйфелевой башни

Исполнители акции были задержаны при попытке уехать в Берлин, сейчас они заключены под стражу.
Ян Брацкий 2024-06-02 17:54:14
© Фото: Gao Jing, XinHua, Global Look Press

Пять пустых гробов, накрытых французскими флагами, обнаружили около Эйфелевой башни в Париже. Рядом находился плакат «Солдаты Франции, погибшие на Украине», сообщает издание Parisien. Известно о задержании трех человек.

Это водитель минивэна, перевозивший гробы и двое его помощников. После акции они намеревались уехать в Берлин, сообщило издание со ссылкой на источник в полиции.

Подозреваемыми оказались граждане Болгарии, Украины и Германии. Все пять гробов они набили гипсом. Полиция проводит проверку по факту случившегося, следователи подозревают иностранное влияние. Задержанных заключили под стражу.

#в стране и мире #Франция #Париж #полиция #Эйфелева башня
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