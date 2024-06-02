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После ливня с градом Калининград ушел под воду

Под воду ушли дороги и тротуары, остановки автобусов и парковки для автомобилей.
Ян Брацкий 2024-06-02 17:19:06
© Фото: kaliningradtop, Telegram © Видео: kaliningradtop, Telegram

Улицы в Калининграде ушли под воду после сильного ливня. За два часа в городе выпала практически месячная норма осадков. Горожане публикуют видеоролики в социальных сетях, на которых видно, как дождевая вода затопила дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и подвалы многоквартирных домов.

В некоторых районах города, расположенных в низинах, затруднено движение автобусов и автомобилей. Там приходится ходить едва ли не по колено в воде.

По данным синоптиков, дожди не прекратятся до самого вечера. Очередное испытание погодой Калининграду придется пережить в ближайшие часы.

#климат #Погода #Град #Калининград #Потоп #ливень
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