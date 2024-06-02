После ливня с градом Калининград ушел под воду

Улицы в Калининграде ушли под воду после сильного ливня. За два часа в городе выпала практически месячная норма осадков. Горожане публикуют видеоролики в социальных сетях, на которых видно, как дождевая вода затопила дороги, тротуары, остановки общественного транспорта и подвалы многоквартирных домов.

В некоторых районах города, расположенных в низинах, затруднено движение автобусов и автомобилей. Там приходится ходить едва ли не по колено в воде.

По данным синоптиков, дожди не прекратятся до самого вечера. Очередное испытание погодой Калининграду придется пережить в ближайшие часы.