Авария на ЛЭП оставила без света население Южной Осетии

Жители Южной Осетии остались без электричества. Свет погас по всей республике из-за аварии на линии электропередачи, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.

«Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества», - сообщили в ведомстве.

На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин аварии, добавили в ведомстве.

Население Южной Осетии численность более 50 тысяч человек регулярно остается без света из-за непогоды в горах или по причине профилактических работ на линии.