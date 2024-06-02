Авария на ЛЭП оставила без света население Южной Осетии

Жители Южной Осетии остались без электричества. Свет погас по всей республике из-за аварии на линии электропередачи, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
«Из-за аварии на линии электропередачи в Дзауском районе республика осталась без электричества», - сообщили в ведомстве.
На место выехали сотрудники МЧС Южной Осетии для выявления причин аварии, добавили в ведомстве.
Население Южной Осетии численность более 50 тысяч человек регулярно остается без света из-за непогоды в горах или по причине профилактических работ на линии.
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