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93-летний миллиардер Руперт Мердок женился в пятый раз

Пара встречалась до свадьбы год, а предложение руки и сердца миллиардер и владелец американских таблоидов сделал Жуковой этой весной.
Ирина Егорова 2024-06-02 15:25:00
© Фото: Lev Radin via www.imago-images.dwww.imago-images.de, Global Look Press

Медиамагнат Руперт Мердок, которому в марте исполнилось 93 года, и 67-летняя Елена Жукова, бывшая теща миллиардера Романа Абрамовича, поженились. Об этом сообщает газета The Sun, принадлежащая Мердоку. 

Предложение руки и сердца владелец американских таблоидов сделал Жуковой этой весной, встречалась пара около года.

Для Мердока это уже пятый брак. От предыдущих союзов у медиамагната осталось шестеро детей. Мероприятие состоялось в принадлежащем Мердоку поместье с виноградником Морага в Калифорнии.

На невесте было надето облегающее платье с открытыми плечами в стиле минимализм, в руках у нее - букет нежных ландышей, а жених был в строгом черном костюме с желтым галстуком. На церемонии присутствовали близкие пары, передает издание.

Елена Жукова - молекулярный биолог, работала в медицинском исследовательском подразделении Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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