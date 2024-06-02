МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Экс-президент Ирана Ахмадинежад решил участвовать в выборах

Ахмадинежад занимал президентский пост два четырехлетних срока с 2005 по 2013 год.
Владимир Рубанов 2024-06-02 14:06:59
© Фото: Global Look Press

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах 28 июня, сообщает Associated Press. Он стал наиболее известным кандидатом из участников. 67-летний политик пообещал стремиться к «конструктивному взаимодействию» с миром и улучшению экономических отношений со всеми странами.

Выборы пройдут после гибели президента Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета. Пятидневный период регистрации завершится 3 июня. Потом в течение 10 дней Совет стражей конституции опубликует окончательный список кандидатов.

Ранее Ахмадинежад занимал президентский пост два четырехлетних срока с 2005 по 2013 год. Он жестко критиковал Запад и выступал за ускорение иранской ядерной программы. В годы его пребывания на посту против страны ввели наиболее жесткие санкции.

По закону он получил право снова баллотироваться после четырех лет отсутствия у власти. Его фигура вызывает дискуссии даже среди сторонников жесткой линии. Но Ахмадинежад по-прежнему популярен среди бедных.

Во время выборов в 2017 и 2021 году его кандидатуру отклонил Совет стражей конституции.

#Выборы #Иран #авиакатастрофа #кандидаты #Ибрахим Раиси #Махмуд Ахмадинежад #Совет стражей конституции
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Связь в СВО
2
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
3
Командный пункт системы ПРО
4
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
5
Духовное оружие
6
Станкостроение. Фильм 2
7
Ремзаводы
8
Станкостроение. Фильм 1
9
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
10
Военные микротурбины
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 