Экс-президент Ирана Ахмадинежад решил участвовать в выборах

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах 28 июня, сообщает Associated Press. Он стал наиболее известным кандидатом из участников. 67-летний политик пообещал стремиться к «конструктивному взаимодействию» с миром и улучшению экономических отношений со всеми странами.

Выборы пройдут после гибели президента Ибрахима Раиси в результате крушения вертолета. Пятидневный период регистрации завершится 3 июня. Потом в течение 10 дней Совет стражей конституции опубликует окончательный список кандидатов.

Ранее Ахмадинежад занимал президентский пост два четырехлетних срока с 2005 по 2013 год. Он жестко критиковал Запад и выступал за ускорение иранской ядерной программы. В годы его пребывания на посту против страны ввели наиболее жесткие санкции.

По закону он получил право снова баллотироваться после четырех лет отсутствия у власти. Его фигура вызывает дискуссии даже среди сторонников жесткой линии. Но Ахмадинежад по-прежнему популярен среди бедных.

Во время выборов в 2017 и 2021 году его кандидатуру отклонил Совет стражей конституции.