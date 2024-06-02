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Москвичей в ближайшее время ожидают ливень, град и гроза

Порывы ветра будут достигать до 17 м/с, предупредили в столичном главке МЧС.
Ирина Егорова 2024-06-02 14:50:23
© Фото: Konstantin KokoshkinGlobal Look Press, Global Look Press

Ливень, град, гроза и ветер до 17 м/с накроют Москву в некоторых местах в ближайшие часы. Экстренное предупреждение опубликовала пресс-служба Главного управления МЧС России по Москве. Оно будет действовать до конца дня.

В ведомстве просят автомобилистов снизить скорость и увеличить дистанцию в связи с ухудшением погодных условий, а также избегать резких маневров на дороге. Пешеходам тоже стоит быть внимательными и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции.

Накануне Москву и Подмосковье после 30-градусной жары накрыл сильный ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, дожди сохранятся в начале следующей недели, но установится комфортная погода в районе 20-25 градусов тепла.

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