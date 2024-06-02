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Резервуар емкостью 10 тысяч кубометров загорелся на НПЗ в Коми

Пострадали три человека. Пожар начался во время технических работ.
Владимир Рубанов 2024-06-02 13:18:23
© Фото: МЧС России по Республике Коми © Видео: МЧС России по Республике Коми

Резервуар загорелся на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте. Об этом сообщил официальный Telegram-канал республики Коми.

Пожар начался в резервуарном парке в 4 километрах от города. Горит вертикальный стальной резервуар емкостью 10 тысяч кубических метров. Его тушат 74 сотрудника МЧС России и 22 единицы техники.

Пожар начался во время плановых технических работ, которые проводила подрядная организация, сообщили в МЧС России по Республике Коми.  Пострадали три сотрудника.

#пожар #нпз #Коми #резервуар #Ухта #нефтеперерабатывающий завод
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