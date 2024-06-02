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Аскольд Запашный рассказал о состоянии дочери после падения лошади

Девочке загипсовали ногу, завтра ей сделают МРТ.
Владимир Рубанов 2024-06-02 12:06:12
© Фото: askzap, Telegram © Видео: askzap, Telegram

Старшая дочь Аскольда Запашного Ева сломала ногу, когда лошадь упала вместе с ней в шоу. Ей поставили гипс, и сейчас с девочкой все нормально, рассказал артист «Звезде».

Аскольд сообщил, что Ева исполняла номер джигитов. Лошадь упала неожиданно и случайно.

«На данный момент диагностированы переломы трех костей стопы», - сообщил он.

Судя по видео, после падения Ева была веселой и бодрой, ее увезли на скорой в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии. В понедельник ей проведут более глубокое и детальное обследование на аппарате МРТ.

#цирк #шоу #Аскольд Запашный #падение #перелом #наш эксклюзив #травма #лошадь #джигитовка
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