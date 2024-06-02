Ландшафтный пожар подошел к микрорайону Труфаново в Тюмени

Сильный ландшафтный пожар приблизился к жилью в микрорайоне Труфаново под Тюменью, сообщают «Известия». В этом районе горят сухая трава и подлесок. Пламя раздувает сильный ветер.

Пожарным удалось не допустить огонь до построек. Местные жители помогали сотрудникам МЧС тушить огонь.

Сейчас активное горение удалось погасить. Трава продолжает тлеть, но пожар уже не угрожает деревне. По словам местных, сначала горела усадьба поблизости, потом огонь стал распространяться по сухой траве.

Труфаново - бывшая деревня, а теперь микрорайон Тюмени, который расположен за объездной дорогой.