СК РФ установил причастность 131 «басаевца» к нападению на Ингушетию

Следственный комитет России сообщил, что к нападению на Ингушетию в 2004 году причастен 131 боевик из вооруженной группы Шамиля Басаева. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Вместе с этим, следователям ГСУСК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу удалось полностью восстановить картину 20-летней давности. В банду Басаева входили чеченцы, ингуши и выходцы из Кабардино-Балкарии, а также иностранцы.

«Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников», - уточнили в СК РФ.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда вооруженные боевики из банды Басаева напали на военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также на организации и простых граждан в Ингушетии.

Тогда погибли 78 человек, еще 113 ранены. Различные ингушские учреждения получили значительный ущерб, имущество было повреждено или уничтожено. Кроме этого боевики из банды Басаева похитили большое количество оружия.