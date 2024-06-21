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СК РФ установил причастность 131 «басаевца» к нападению на Ингушетию

Боевики из банды Басаева в ночь на 22 июня 2004 года напали на Ингушетию, убив 78 и ранив 113 человек.
Дарина Криц 2024-06-21 02:06:08

Следственный комитет России сообщил, что к нападению на Ингушетию в 2004 году причастен 131 боевик из вооруженной группы Шамиля Басаева. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Вместе с этим, следователям ГСУСК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу удалось полностью восстановить картину 20-летней давности. В банду Басаева входили чеченцы, ингуши и выходцы из Кабардино-Балкарии, а также иностранцы.

«Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников», - уточнили в СК РФ.

Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 июня 2004 года, когда вооруженные боевики из банды Басаева напали на военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, а также на организации и простых граждан в Ингушетии.

Тогда погибли 78 человек, еще 113 ранены. Различные ингушские учреждения получили значительный ущерб, имущество было повреждено или уничтожено. Кроме этого боевики из банды Басаева похитили большое количество оружия.

#в стране и мире #СК РФ #банда басаева #Шамиль Басаев #нападение на ингушетию
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