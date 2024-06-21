Зоозащитники начали борьбу с законом об эвтаназии бездомных животных

Генпрокуратура заявила, что региональные законы об эвтаназии бездомных животных негуманны. Такой закон действует и в Бурятии, где не больных и даже не опасных, но беспризорных собак усыпляют, он был принят в ноябре 2023 года.

«Нечеловеческий метод, я считаю. Мы за них ответственны и так. Не мы же им жизнь давали, как мы можем их убивать», - высказался ветеринарный врач Виктор Фидчук.

В Мурманской области на данный момент вопрос с безнадзорными животными регулируется посредством системы ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и возврат в среду обитания. Действует он только в том случае, если собаки не представляют угрозу для людей, а наоборот демонстрируют дружелюбность.

Собак, которые проявляют хоть малейшую враждебность, оставляют в приюте. С ними работают психологи, их социализируют. Волонтеры считают, что каждое живое существо имеет право на второй шанс.

«Если собакой заниматься, социализировать ее, то она становится нормальной», - заявила волонтер Вера Ефремова.

В Мурманской области, как и еще в 16-ти регионах, благодаря системе ОСВВ, уже заметна тенденция уменьшения случаев нападения собак на людей. При этом по стране цифра составляет около 300 тысяч обращений в год.

Порядок обращения с безнадзорными животными с 2023 года, по закону, регионы устанавливают самостоятельно. В 11 субъектах решение уже приняли. Одичалых и опасных обитателей сначала забирают в приюты, а после, тех, кто так и не находит хозяина, умерщвляют.

«Эвтаназия тоже стоит каких-то конкретных денег, эта процедура не бесплатная, и, на мой взгляд, прекрасная альтернатива. Если собакам будут делать прививки от бешенства, которые, в свою очередь, будут способствовать избеганию той же агрессии, которая происходит», - заявила зоозащитник Юлия Горелова.

Кинолог Елена Мазур работает по профессии уже 20 лет, за это время она встречала собак с разным темпераментом, в том числе и агрессивных.

«Есть собаки, которые совсем не пригодны для жизни с человеком: агрессивные, слишком трусливые. Это заранее будет бремя для человека, который возьмет такую собаку. Но опять же, в моей практике были такие люди, которые таких собак себе брали, сложных, тяжелых», - высказалась специалист.

Юрист с большим опытом в зоозащите Сергей Егоров в Ростове-на-Дону составляет коллективный иск, чтобы добиться отмены проведения эвтаназии животным, в первую очередь, в Бурятии.

«Их законодательный орган, который допустил в своем региональном законе умерщвление животных, невостребованных и агрессивных. Причем признаки агрессии были указаны фактически из обычного поведения любого животного. Даже если это применить к человеку, человек так же будет себя вести. Например, вам на улице в лоб дадут, вы что будете делать? Вы будете защищать себя или убегать? Собака себя так же ведет», - отметил юрист.

Сейчас вопрос законности ряда региональных нормативных актов о контроле за бездомными животными слушается в Конституционном суде страны.