Новый пакет санкций запретит россиянам частные рейсы в ЕС

Новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций направлен на запрет простым россиянам летать в страны Евросоюза. Речь идет о частных рейсах - как деловых, так и с целью отдыха в странах союза. Об этом сообщает сайт EUobserver.

«Новый запрет ЕС будет распространяться на все частные рейсы... для осуществления запросов российских физических лиц на перевозку в определенные места отдыха или для перевозки их сотрудников на деловые встречи на территории Европейского союза», - говорится в сообщении.

Уточняется, что речь идет о частных рейсах, где россияне могут выбирать место и время взлета и посадки. При этом запрет касается как юридических, так и физических лиц.

Напомним, что 14-й пакет антироссийских санкций был согласован Евросоюзом 20 июня. Новые ограничения должны затронуть ограничения на перевалку российского СПГ в ЕС и транспортировку российской нефти.