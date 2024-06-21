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Прокуратура потребовала возбудить дела на Монеточку*, Эйдельман* и Троянову*

Действия Трояновой* квалифицированы по статье о возбуждении ненависти и вражды, Монеточки* - об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а Эйдельман* - по статье о реабилитации нацизма.
Игнат Далакян 2024-06-21 17:51:52
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Прокуратура Москвы направила в следственные органы материалы в отношении актрисы Яны Трояновой*, певицы Монеточки* и историка Тамары Эйдельман* (все перечисленные лица признаны иностранными агентами) для их уголовного преследования. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В надзорном ведомстве отметили, что действия Трояновой* квалифицируются по статье о возбуждении ненависти и вражды. Отмечается, что актриса в одном из интервью сделала публичное заявление, выражающее и формирующее ненавистническое отношение к русским, а также обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских.

В прокуратуре также сообщили, что Елизавета Гырдымова, более известная как Монеточка*, продолжила распространять в соцсети материалы без маркировки иностранного агента. Она преследуется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах.

Историк Тамара Эйдельман* выложила на своем канале видео авторской программы, которое содержит высказывания, выражающие неуважение к Дню воинской славы и памятной дате России, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Ее действия квалифицированы по статье о реабилитации нацизма.

В ведомстве подчеркнули, что проверки по этим вопросам, а также решения о возбуждении уголовных дел находятся на контроле столичной прокуратуры.

Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал Монеточку* на 30 тысяч рублей. РКН составил протокол в отношении певицы за публикацию сообщений в Сети без соответствующей плашки.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов.

#Прокуратура Москвы #Уголовное дело #иноагент #иностранный агент
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