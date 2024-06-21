МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Черногории и ряде других европейских стран пропал свет

Электричество пропало в городах Черногории, Албании, Боснии и Герцеговины и Хорватии.
Игнат Далакян 2024-06-21 17:15:57
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press

В Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине и в Хорватии, в регионе Далмация, произошли масштабные отключения энергии. Точные причины пока не называются.

Издание Vijesti сообщает, что Черногория лишилась электричества из-за аварии. По словам генерального директора черногорской системы электропередачи Ивана Асановича, из-за перебоев произошло отключение на территории всей страны, кроме северной части.

«Причина пока неизвестна, и CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы», - сказал Асанович.

Отмечается, что электричество отключилось в таких хорватских городах, как Сплит, Шибеник, Омиш, Дубровник, Макарск и Задар, а также на многих островах в Адриатическом море. Без света остались и многие города Албании - Тирана, Дуррес, Шкодер, Саранда.

На данный момент ведутся работы по электроснабжению всех потребителей Черногории. Сообщается, что электричество вернулось в Подгорицу и Будву.

#в стране и мире #Европа #Черногория #авария #электроснабжение #Электричество #нет света
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
СВО. Трофеи
2
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
3
Связь в СВО
4
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
5
Командный пункт системы ПРО
6
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
7
Духовное оружие
8
Станкостроение. Фильм 2
9
Ремзаводы
10
Станкостроение. Фильм 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 