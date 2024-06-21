В Черногории и ряде других европейских стран пропал свет

В Черногории, Албании, Боснии и Герцеговине и в Хорватии, в регионе Далмация, произошли масштабные отключения энергии. Точные причины пока не называются.

Издание Vijesti сообщает, что Черногория лишилась электричества из-за аварии. По словам генерального директора черногорской системы электропередачи Ивана Асановича, из-за перебоев произошло отключение на территории всей страны, кроме северной части.

«Причина пока неизвестна, и CGES в сотрудничестве с коллегами из соседних государств работает над решением проблемы», - сказал Асанович.

Отмечается, что электричество отключилось в таких хорватских городах, как Сплит, Шибеник, Омиш, Дубровник, Макарск и Задар, а также на многих островах в Адриатическом море. Без света остались и многие города Албании - Тирана, Дуррес, Шкодер, Саранда.

На данный момент ведутся работы по электроснабжению всех потребителей Черногории. Сообщается, что электричество вернулось в Подгорицу и Будву.