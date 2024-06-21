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В Германии задержали граждан РФ, Армении и Украины за слежку за украинцем

Подозреваемые разведали 19 июня кафе во Франкфурте-на-Майне, где, предположительно, находился гражданин Украины.
Игнат Далакян 2024-06-21 16:26:23
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Генеральная прокуратура Германии задержала трех человек с гражданством России, Армении и Украины по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой и слежке за гражданином Украины, проживающим в ФРГ. Об этом говорится в распространенном ведомством заявлении.

«Трое подозреваемых находились в Германии по заданию одной из иностранных секретных служб для сбора информации о находящемся здесь человеке c Украины», - цитирует ТАСС сообщение.

Отмечается, что трое мужчин - Роберт А., Вардгес И. и Арман С. - разведали кафе во Франкфурте-на-Майне, где, предположительно, находился объект слежки. Их задержали 19 июня по подозрению в сотрудничестве с иностранной разведкой.

#в стране и мире #Германия #шпионаж #ФРГ #Задержание #слежка #украинец
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