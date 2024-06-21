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Путин: РФ готова к обсуждению ее мирных инициатив, в том числе и с НАТО

Владимир Путин отметил, что Россия готова обсуждать и вопросы по созданию единой евразийской безопасности.
Мария Зайцева 2024-06-21 15:25:30
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ готова к обсуждению своих мирных инициатив, в том числе и с НАТО. Об этом он сообщил, выступая перед выпускниками высших военно-учебных заведений.

Путин отметил, что Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, а также за справедливое и демократическое многополярное мироустройство.

Глава государства рассказал, что на недавней встрече с МИД он изложил видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии. Он отметил, что Россия готова к обсуждению этих жизненно важных вопросов как с коллегами по ШОС, СНГ, ЕврАзЭС, БРИКС, так и с другими объединениями - европейскими, государствами НАТО в том числе.

Владимир Путин подчеркнул, что это произойдет тогда, когда страны будут к этому готовы.

 

#НАТО #Владимир Путин #Сотрудничество #президент россии
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