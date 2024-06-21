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Песков рассказал, где находятся подаренные Путину собаки

Песков рассказал о местонахождении собак, которых подарил лидер КНДР Владимиру Путину.
Услада Дубинина 2024-06-21 14:30:22
© Фото: kcna.kp

Подаренных Ким Чен Ыном собак породы пхунсан планируют перевезти в Россию, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также уточнил, что российский лидер еще не выбрал клички для собак.

«Им еще предстоит дать клички, после того как они окажутся здесь», - цитирует РИА Новости слова Пескова.

Подаренные Ким Чен Ыном собаки, несмотря на охотничью породу, смогут подружиться с другими питомцами президента, об этом «Звезде» рассказала доцент кафедры ветеринарной медицины РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева Евгения Латынина. По ее словам, собаки породы пхунсан хорошо переносят холод, обладают сильной физической выносливостью и устойчивостью к заболеваниям.

#в стране и мире #Ким Чен Ын #собаки #подарок #пхунсан
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