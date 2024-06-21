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Туристов в Сочи задержали за сжигание вещей в Вечном огне

Нарушителей удалось задержать благодаря системе «Безопасный город».
Услада Дубинина 2024-06-21 11:28:25
© Фото: СК РФ

Сотрудники МВД РФ по городу Сочи задержали туристов, которые в ночь на 19 июня сожгли несколько вещей в Вечном огне. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации в Telegram-канале. 

«В Сочи благодаря действиям сотрудников ЕДДС и работе системы "Безопасный город" полиция оперативно задержала граждан, осквернивших Завокзальный мемориальный комплекс», - указано в сообщении.

Правоохранительными органами установлено, что злоумышленниками являются 35-летний уроженец Алтайского края и 38-летняя жительница Ростовской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 243.4 УК РФ («Повреждение сооружений, увековечивающих память погибших при защите Отечества»). 

В администрации Сочи отметили, что на территории курорта установлено более 3 500 камер системы «Безопасный город», в том числе с встроенной функцией биометрической идентификации.

#в стране и мире #ВОВ #Сочи #Памятник #МВД РФ #Вечный огонь
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