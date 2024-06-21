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Суд признал факт организованного нацистами геноцида в Тверской области

За время оккупации немцы убили и замучали более 40 тысяч мирных граждан и пленных, а также угнали в рабство более 23 тысяч человек.
Тимур Шерзад 2024-06-21 11:28:21
© Фото: Генпрокуратура России © Видео: Генпрокуратура России

Тверской областной суд признал факт геноцида в Тверской области во время ее оккупации немецкими войсками в 1941-1944 годах. Об этом сообщает Генпрокуратура России. 

Также деяния нацистов, произошедшие в Тверской (ранее Калининской) области в этих временных рамках, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности. 

«Представленными суду доказательствами подтверждены факты применения немецкими войсками безнаказанного насилия в отношении советских военнопленных и мирного населения, включая малолетних, массовых казней, истязаний», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, немцы занимались пытками через обескровливание, смертельными инъекциями, расстрелами, повешениями, сожжением и захоронением заживо, создания концентрационных лагерей, а также повсеместным расхищением и уничтожением культурных и материальных ценностей.

В Генпрокуратуре добавили, что за время оккупации враг убил, замучал, создал условия для смертей от голода и болезней для более чем 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. В немецкое рабство были угнаны более 23 тысяч человек. 

Сообщается и о нанесенном ущербе - его сумма для региона, пересчитанная на современный денежный курс, составляет почти 16 триллионов рублей. 

#в стране и мире #Великая Отечественная война #Оккупация #генпрокуратура #Тверской областной суд
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