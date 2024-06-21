Суд признал факт организованного нацистами геноцида в Тверской области

Тверской областной суд признал факт геноцида в Тверской области во время ее оккупации немецкими войсками в 1941-1944 годах. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

Также деяния нацистов, произошедшие в Тверской (ранее Калининской) области в этих временных рамках, признаны военными преступлениями и преступлениями против человечности.

«Представленными суду доказательствами подтверждены факты применения немецкими войсками безнаказанного насилия в отношении советских военнопленных и мирного населения, включая малолетних, массовых казней, истязаний», - говорится в сообщении.

Кроме этого, немцы занимались пытками через обескровливание, смертельными инъекциями, расстрелами, повешениями, сожжением и захоронением заживо, создания концентрационных лагерей, а также повсеместным расхищением и уничтожением культурных и материальных ценностей.

В Генпрокуратуре добавили, что за время оккупации враг убил, замучал, создал условия для смертей от голода и болезней для более чем 40 тысяч мирных жителей и военнопленных. В немецкое рабство были угнаны более 23 тысяч человек.

Сообщается и о нанесенном ущербе - его сумма для региона, пересчитанная на современный денежный курс, составляет почти 16 триллионов рублей.