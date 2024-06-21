Арктические снайперы рассказали про разницу ведения боя в жару и холод

Российские снайперы из арктической бригады рассказали, в чем разница вести бой в жару и холод, и какой опыт они приобрели в зоне СВО.

Сейчас на Херсонском направлении наблюдение за небом это основная задача даже для снайперов. Вести точный огонь по живой силе противника, который окопался на правом берегу Днепра порой бывает неэффективно.

«Обозначил цель, сразу отработал по нему. Грубо говоря, уже смотришь расстояние до него, если это можно сделать из стрелкового оружия, например с автомата – работаешь с автомата», - рассказал командир мотострелкового отделения с позывным «Двина».

Хотя сейчас арктические снайперы и не выполняют задачи по уничтожению живой силы противника, но о тренировках никогда не забывают, выходят парами - наблюдатель и стрелок.

Военнослужащие арктической бригады специализируются на выполнении задач в условиях снежной пустыни. Но пришлось адаптироваться к новым климатическим условиям: заново тренировались и пристреливали оружие.

«Там все-таки у нас холодно постоянно было. А здесь постоянно изнурительная жара. Надо было приучить себя именно к этому темпу. Что ты так же и в броне, и в шлеме, и в амуниции, и ты постоянно еще и в жаре. От изменения температуры изменяется и баллистический коэффициент, изменяется скорость пули и много-много различных факторов», - рассказал командир мотострелкового взвода с позывным «Кот».

Снайперы работают как на нестареющей классике - СВД и ВСС, так и на более современных винтовках, таких как Orsis Т-5000.

«Винтовка бьет стабильно и укладывается в половину угловой минуты на 100 метров. Поперечник из трех пробоин у нее зачастую бывает не более сантиметра. То есть, грубо говоря, с хорошим оптическим прицелом из этой винтовки можно вложить пробоину в пробоину на 100 метрах. На данный момент на 800 метров винтовка работает безотказно», - поделился впечатлениями военнослужащий.

Арктическая бригада выполняет боевые задачи с самого начала СВО. В составе группировки войск «Днепр» её военнослужащие в полной мере показали свой профессионализм и высокий уровень огневой подготовки, свидетельством чему служит не только уничтоженная живая сила противника, но и не один десяток вражеских беспилотников.

Материал подготовили Глеб Владовский, Александр Орлов и Николай Баранов.