В Стамбуле рухнул 4-этажный жилой дом, людей достают из-под завалов

Четырехэтажный жилой дом обрушился сегодня около 8.45 на западе Стамбула, сообщает телеканал Haberler со ссылкой на заявление губернатора. Под завалами оказались люди.

На место происшествия прибыло множество пожарных, медицинских бригад и команд экстренной службы AFAD. В ходе поисково-спасательных работ из-под завалов извлекли, по разным данным, от четырех до семи пострадавших.

Очевидец Эрдал Карагез рассказал A Haber, что момент обрушения был похож на взрыв природного газа. По его словам, с места происшествия увезли двоих «окровавленных людей».

Обломки здания упали на припаркованные автомобили и задели проезжающий мимо общественный автобус.

Предположительно под обломками находятся еще два человека. О погибших не сообщается. Здание было построено в 1988 году. Причины его разрушения пока не известны.