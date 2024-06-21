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Труп бизнесмена из Москвы обнаружили в лесу Калужской области

Двое подозреваемых по делу об убийстве задержаны в Москве и Ярославле.
Анастасия Бобылева 2024-06-21 00:59:22
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

В лесу Жиздринского района Калужской области обнаружили труп бизнесмена из Москвы с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бывшая жена предпринимателя сообщила о его пропаже в конце мая 2024 года. Правоохранительные органы выяснили, что он выехал в Калужскую область 28 мая, чтобы встретиться со своими знакомыми, а потом перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В результате комплекса следственный действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Двоих подозреваемых задержали в Москве и Ярославле. Суд постановил заключить их под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.

#в стране и мире #Калужская область #убийство #криминал
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