Труп бизнесмена из Москвы обнаружили в лесу Калужской области

В лесу Жиздринского района Калужской области обнаружили труп бизнесмена из Москвы с огнестрельным ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бывшая жена предпринимателя сообщила о его пропаже в конце мая 2024 года. Правоохранительные органы выяснили, что он выехал в Калужскую область 28 мая, чтобы встретиться со своими знакомыми, а потом перестал выходить на связь. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

«В результате комплекса следственный действий и оперативно-разыскных мероприятий на территории Жиздринского района Калужской области обнаружено захороненное тело пропавшего с огнестрельным ранением», - говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

Двоих подозреваемых задержали в Москве и Ярославле. Суд постановил заключить их под стражу. Обстоятельства преступления выясняются.