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Ученые вскрыли единственную в мире мумию волка возрастом 44 тысячи лет

В ходе исследований специалисты взяли образцы сохранившихся органов животного с целью сравнения находки с современными представителями этого вида.
Глеб Владовский 2024-06-20 11:00:36
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Ученые из лаборатории Музея мамонта Северо-Восточного федерального университета в Якутии провели вскрытие найденного мумифицированного волка возрастом примерно 44 тысячи лет.

«Хорошо сохраненную мумию ископаемого волка обнаружили в 2021 году в толще многолетней мерзлоты на глубине порядка 40 метров на реке Тирехтях в Абыйском районе местные жители», - говорится в пресс-релизе.

По словам руководителя отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук Якутии Альберта Протопопова, это первая в мире находка взрослого хищника позднего плейстоцена. Кроме того, эксперты установили, что найденный образец являлся взрослой особью.

«Его желудок сохранился в изолированном виде, отсутствуют загрязнения, поэтому задача стоит нетривиальная... У нас есть возможность узнать, чем он питался. Кроме того, в его желудок попали и те объекты, которые употребляли его жертвы», - рассказал ученый.

В ходе препарации ученые взяли образцы внутренних органов на изучение диеты животного и древних вирусов чтобы сравнить, насколько находка близка по геному с современным волком.

В настоящее время работы по изучению найденного древнего волка продолжаются.

#якутия #наш эксклюзив #Останки #Волк
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