В Тамбовской области загорелась нефтебаза

Пожар вспыхнул на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

«Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА», - говорится в заявлении.

Егоров добавил, что к ликвидации последствий происшествия подключены спасатели МЧС России, а также силы территориальной подсистемы РСЧС.

В сообщении также говорится о найденных в Первомайском муниципальном округе обломках БПЛА, который разорвался в воздухе.

Информации о пострадавших нет.