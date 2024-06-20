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В Тамбовской области загорелась нефтебаза

По предварительным данным, инцидент случился из-за атаки БПЛА.
Глеб Владовский 2024-06-20 08:17:13
© Фото: Максим Блинов, РИА Новости

Пожар вспыхнул на Платоновской нефтебазе в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Максим Егоров.

«Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА», - говорится в заявлении.

Егоров добавил, что к ликвидации последствий происшествия подключены спасатели МЧС России, а также силы территориальной подсистемы РСЧС.

В сообщении также говорится о найденных в Первомайском муниципальном округе обломках БПЛА, который разорвался в воздухе.

Информации о пострадавших нет.

#пожар #тамбовская область #Нефтебаза
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