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Барделла: Украина не получит высокоточное оружие

По словам лидера партии «Национальное объединение» Барделла, Париж продолжит поставлять Киеву боеприпасы.
Глеб Владовский 2024-06-20 06:36:39
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency, Global Look Press

Во Франции лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла, в случае его избрания на пост премьер-министра страны, пообещал не отправлять на Украину войска и дальнобойное оружие. Об этом сообщило издание Politico.

Он отметил, что продолжит оказывать Киеву поддержку, поставляя ВСУ необходимое оборудование, боеприпасы и логистическую поддержку.

«Но, в отличие от президента (Эмманюэля Макрона - Прим.ред.), я против отправки французских войск и солдат на Украину», - приводит его слова RT.

Он также отметил, что ввод французских войск в зону боевых действий - это «красная линия», которую не следует пересекать.

Напомним, что во Франции в начале июня начались досрочные выборы в парламент. Партия «Национальное объединение» является основным претендентом на победу. В случае ее успеха у Барделла будет возможность занять пост премьер-министра.

#в стране и мире #Франция #Украина #Поставки вооружений #Жордан Барделла
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