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Четырехлетняя девочка разбилась при падении из окна девятого этажа

Девочка 2020 года рождения выпала из окна, оперевшись на москитную сетку, сообщили в прокуратуре.
Анастасия Бобылева 2024-06-20 03:25:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «ЗВЕЗДА»

Четырехлетняя девочка погибла, упав с девятого этажа на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы, пояснив, что она пыталась опереться о москитную сетку и выпала из окна.

«Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных в результате падения с высоты травм. Малышка выпала из окна, оперевшись о москитную сетку», - приводит сообщение ведомства Life.

В прокуратуре подчеркнули, что детей нельзя оставлять без присмотра, если в помещении открыто окно или если ребенок способен сам его открыть.

#в стране и мире #дети #Трагедия #падение
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