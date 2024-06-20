Четырехлетняя девочка разбилась при падении из окна девятого этажа

Четырехлетняя девочка погибла, упав с девятого этажа на улице Корнейчука в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы, пояснив, что она пыталась опереться о москитную сетку и выпала из окна.

«Девочка 2020 года рождения скончалась от полученных в результате падения с высоты травм. Малышка выпала из окна, оперевшись о москитную сетку», - приводит сообщение ведомства Life.

В прокуратуре подчеркнули, что детей нельзя оставлять без присмотра, если в помещении открыто окно или если ребенок способен сам его открыть.