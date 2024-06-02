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Мадридский «Реал» в 15-ый раз стал победителем Лиги чемпионов

Встреча с дортмундской «Боруссией» в Лондоне завершилась со счетом 2:0.
Елизавета Кондрикова 2024-06-02 00:30:33
© Фото: @realmadrid, X

Мадридский «Реал» в 15-ый раз в своей истории победил в Лиге Чемпионов по футболу, клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Финальный матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Встреча завершилась со счетом 2:0, мяч забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-ой и 83-ей минутах матча, удар Жуниора установил окончательный счет.

Тем самым «Реал» в 15-ый раз забрал титул чемпионов. Клуб является рекордсменом в этой области, до этого «Реал» победил в финальном матче в 2022 году. Предшественник по числу побед в Лиге Чемпионов УЕФА клуб «Милан» с семью титулами.

#Спорт #Футбол #испания #Лига чемпионов #«Реал Мадрид» #«Боруссия»
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