Мадридский «Реал» в 15-ый раз стал победителем Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» в 15-ый раз в своей истории победил в Лиге Чемпионов по футболу, клуб обыграл дортмундскую «Боруссию». Финальный матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Встреча завершилась со счетом 2:0, мяч забили Даниэль Карвахаль и Винисиус Жуниор на 74-ой и 83-ей минутах матча, удар Жуниора установил окончательный счет.

Тем самым «Реал» в 15-ый раз забрал титул чемпионов. Клуб является рекордсменом в этой области, до этого «Реал» победил в финальном матче в 2022 году. Предшественник по числу побед в Лиге Чемпионов УЕФА клуб «Милан» с семью титулами.