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В Сочи в море нашли предположительно пропавшую 16 июня девушку

В Сочи в море спасатели нашли предположительно тело пропавшей 16 июня девушки Дианы из Липецкой области, которая гуляла там во время шторма.
Дарина Криц 2024-06-20 23:28:29
© Фото: МЧС РФ © Видео: МЧС РФ

В Сочи спасатели обнаружили в море женское тело. По предварительной информации, это может быть пропавшая 20-летняя девушка из Липецкой области.

Инцидент произошел еще 16 июня. В ближайшее время состоится процедура опознания. Об обнаружении тела сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», - заявили в ведомстве.

Молодая девушка отправилась на прогулку по пляжу «Ривьера» во время сильного шторма. Гуляя возле воды, ее накрыла волна. Затем начались поиски пропавшей, в которых участвовали и сотрудники спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Спасатели обследовали на катере Черное море, в том числе пирсы, волнорезы, осмотрели берег.

 

Как сообщалось 19 июня, двоюродная сестра погибшей, которую звали Дианой, заявила, что семья той написала заявление о пропаже человека. Однако в отделе полиции в Краснодарском крае им ответили, что дела нет.

Тогда же кузина Дианы добавила, что правоохранительные органы в Сочи не предпринимают никаких действий, никого не опрашивают и не дают фотографии пропавшей.

#в стране и мире #Сочи #МЧС РФ #шторм #море #пропавшая девушка #нашли тело
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