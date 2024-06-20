В Сочи в море нашли предположительно пропавшую 16 июня девушку

В Сочи спасатели обнаружили в море женское тело. По предварительной информации, это может быть пропавшая 20-летняя девушка из Липецкой области.

Инцидент произошел еще 16 июня. В ближайшее время состоится процедура опознания. Об обнаружении тела сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предположительно, именно она пропала в Сочи 16 июня. После опознания будет установлена ее личность», - заявили в ведомстве.

Молодая девушка отправилась на прогулку по пляжу «Ривьера» во время сильного шторма. Гуляя возле воды, ее накрыла волна. Затем начались поиски пропавшей, в которых участвовали и сотрудники спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ. Спасатели обследовали на катере Черное море, в том числе пирсы, волнорезы, осмотрели берег.

Как сообщалось 19 июня, двоюродная сестра погибшей, которую звали Дианой, заявила, что семья той написала заявление о пропаже человека. Однако в отделе полиции в Краснодарском крае им ответили, что дела нет.

Тогда же кузина Дианы добавила, что правоохранительные органы в Сочи не предпринимают никаких действий, никого не опрашивают и не дают фотографии пропавшей.