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Эксперт Янков рассказал, что аннулирование авиабилета компанией незаконно

Туристы стали массово жаловаться на случаи аннулирования компанией купленных дешевых авиабилетов.
Виктория Косогяденко Игнат Далакян 2024-06-20 22:35:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сотни семей по всей России нашли в интернете предложения за копейки купить билеты на самолет. Билеты приобрели, а дальше получили сообщения об ошибке. Потребители собираются отстаивать правду.

Союз потребителей на стороне пассажиров. Там помнят похожие истории. И в большинстве случаев удавалось отсудить компенсации. Сопредседатель Союза потребителей России Кирилл Янков рассказал в беседе со «Звездой», что аннулирование авиабилета компанией является незаконным.

«Компания не может аннулировать билет, потому что это незаконно. Есть случаи, но это независящие обстоятельства. Например, если аэропорт закрыли, и эти обстоятельства перечислены в федеральном законе. А просто так "ах, извините мы ошиблись" - нет это незаконно», - объяснил сопредседатель Союза потребителей России Кирилл Янков.

Технический сбой и ошибки в системе - не повод лишать людей почти бесплатного отпуска. Убытки в любом случае возмещать придется - настаивают юристы. Но тут все зависит от потребителей - если хватит терпения довести дело до конца. В данном случае до суда.

«Неважно сколько он (покупатель - Прим. ред.) заплатил - 100, 200, 500 рублей, он может приобрести те же самые билеты уже за новую цену, которая будет уже текущей, и потребовать возместить ему убытки - разницу между оплаченной стоимостью и фактической. Или он может потребовать возместить ему убытки в виде разницы между оплаченной стоимостью. Ну, те условные 300-500 рублей и стоимостью этих билетов на день подачи иска или на день вынесения решения суда», - рассказал юрист в сфере туризма Игорь Косицын.

Быть разборчивее путешественников призывают турагенты. Сколько нужно заплатить, чтобы получить достойный сервис - не помешает хотя бы немного ориентироваться в соотношении цен и качества.

Ранее консультант по путешествиям Евгения Друкер назвала выгодные направления для отдыха. Из российских направлений стоит обратить внимание на Сочи и Крым - отправиться туда лучше весной или осенью, так как будет меньше туристов, чем летом. И поездка обойдется дешевле из-за доступных цен на жилье, отметила эксперт.

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