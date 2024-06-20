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Скончался канадский актер Дональд Сазерленд из «Голодных игр»

О смерти актера сообщил его сын в социальных сетях.
Мария Зайцева 2024-06-20 21:01:26
© Фото: Clemens Niehaus via www.imago-im www.imago-images.de Global Look Press

Канадский актер Дональд Сазерленд скончался в возрасте 88 лет в Майами. Об этом сообщил его сын Кифер Сазерленд в социальных сетях.

Актер долгое время болел. Сын заявил, что считает своего отца одним из самых важных актеров в истории кино.

«Никогда не пугался роли, хорошей, плохой или уродливой. Он любил то, что делал, и делал то, что любил, и нельзя требовать большего», - отметил Кифер Сазерленд.

Он подчеркнул, что сообщает о смерти с тяжелым сердцем, а также заключил, что Дональд Сазерленд прожил хорошую жизнь.

Актер знаменит своими ролями в «Голодных играх» и «Гордости и предубеждении». Он был лауреатом премии «Эмми» в 1995 году, а «Золотого глобуса» в 1996 и в 2003 годах.

#в стране и мире #фильмы #актер #скончался
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