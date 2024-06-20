В Нидерландах заявили о закрытии портов Европы для «теневого флота» РФ

В 14-м пакете санкций в отношении России Евросоюз ограничит доступ танкеров с нефтью из РФ. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам», - заявила она.

Слот добавила, что Нидерланды «решительно выступали» за применение таких мер.

Ранее в Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций против России. В заявлении говорится, что пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода.