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В Нидерландах заявили о закрытии портов Европы для «теневого флота» РФ

Нидерланды «решительно выступали» за новые санкции против танкеров с нефтью из России.
Мария Зайцева 2024-06-20 16:14:06
© Фото: Georg Wendt, dpa, Globallookpress

В 14-м пакете санкций в отношении России Евросоюз ограничит доступ танкеров с нефтью из РФ. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот на странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Благодаря этому пакету санкций "теневой флот" лишится доступа к европейским портам и услугам», - заявила она.

Слот добавила, что Нидерланды «решительно выступали» за применение таких мер.

Ранее в Евросоюзе согласовали 14-й пакет санкций против России. В заявлении говорится, что пакет предусматривает новые меры и усиливает действие уже существующих ограничений, закрывая возможности их обхода.

#Россия #в стране и мире #нефть #ЕС #мид #нидерланды #санкции против РФ
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