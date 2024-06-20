ФСБ показала задержание вирусологов в Новосибирске за коррупцию

В Новосибирске задержали двух бывших сотрудников центра вирусологии. Видео с задержанием подозреваемых «Звезде» предоставили в ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят обыск на месте работы задержанных.

По данным ведомства, экс-глава участка научного центра заключал по низким ценам контракты на сбор и вывоз опасных медицинских отходов. Кроме того, он покупал упаковки для отходов по завышенным ценам. Вместе с ним задержали супругу, которая тоже работала в центре.

Всю работу по договору выполняли сотрудники центра, а деньги с 2013 по 2024 год поступали на счета фигуранта и его близких. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.

Сообщается, что по факту мошенничества в особо крупном размере и получении взятки заведено уголовное дело.