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ФСБ показала задержание вирусологов в Новосибирске за коррупцию

Задержанные подозреваются в хищении и приеме взяток в особо крупном размере.
Глеб Владовский 2024-06-20 10:35:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ФСБ РФ

В Новосибирске задержали двух бывших сотрудников центра вирусологии. Видео с задержанием подозреваемых «Звезде» предоставили в ФСБ.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов проводят обыск на месте работы задержанных.

По данным ведомства, экс-глава участка научного центра заключал по низким ценам контракты на сбор и вывоз опасных медицинских отходов. Кроме того, он покупал упаковки для отходов по завышенным ценам. Вместе с ним задержали супругу, которая тоже работала в центре.

Всю работу по договору выполняли сотрудники центра, а деньги с 2013 по 2024 год поступали на счета фигуранта и его близких. Ущерб оценивается в 6 млн рублей.

Сообщается, что по факту мошенничества в особо крупном размере и получении взятки заведено уголовное дело.

#ФСБ РФ #Новосибирск #вирусолог #мошенничество #наш эксклюзив #взятка
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